مستندساز ایلامی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، وی از هنرمندان شاخص و متعهد استان ایلام بود که سالها عمر خود را صرف تولید آثار فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کرد.
اکبری با ساخت مستندهایی ماندگار همچون جلیل و خلیل، هانا، سوسن در سحر میشکفد، سیاه خفته، سنگهای مرز، امیلیا، پیرمرد، جاده و فیلم داستانی من شیرینم، سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگ بومی، ایثارگری مردم ایلام و روایت صادقانه واقعیتهای اجتماعی این دیار داشت.
ناصر بهرام، رئیس صدا و سیمای مرکز استان ایلام ضمن اعلام این خبر، در پیامی اظهار داشت: روح الله اکبری، هنرمندی مؤمن، اخلاقمدار و اندیشهور بود که با عشق به مردم، ایمان به ارزشهای انسانی و هنری اصیل و اخلاص در کار، آثاری فاخر و ماندگار را در عرصه مستندسازی رسانهای خلق کرد. بیتردید فقدان او، ضایعهای سنگین برای جامعه فرهنگی و رسانهای استان ایلام و همکاران اوست.
آیین ترحیم این هنرمند، امروز چهارشنبه در مسجد امام علی (ع) فرهنگیان شهر ایلام برگزار میشود.
همچنین مراسم تشییع و تدفین این هنرمند متعهد، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ امروز در روستای «قلعهجوق» شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.
