۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۸

مستندساز ایلامی دار فانی را وداع گفت

مستندساز ایلامی دار فانی را وداع گفت

سرویس ایلام - «روح الله اکبری» مستندساز شاخص ایلامی بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت و جامعه فرهنگی و هنری استان را داغدار کرد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، وی از هنرمندان شاخص و متعهد استان ایلام بود که سال‌ها عمر خود را صرف تولید آثار فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کرد.

اکبری با ساخت مستندهایی ماندگار همچون جلیل و خلیل، هانا، سوسن در سحر می‌شکفد، سیاه خفته، سنگ‌های مرز، امیلیا، پیرمرد، جاده و فیلم داستانی من شیرینم، سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگ بومی، ایثارگری مردم ایلام و روایت صادقانه واقعیت‌های اجتماعی این دیار داشت.

ناصر بهرام، رئیس صدا و سیمای مرکز استان ایلام ضمن اعلام این خبر، در پیامی اظهار داشت: روح الله اکبری، هنرمندی مؤمن، اخلاق‌مدار و اندیشه‌ور بود که با عشق به مردم، ایمان به ارزش‌های انسانی و هنری اصیل و اخلاص در کار، آثاری فاخر و ماندگار را در عرصه مستندسازی رسانه‌ای خلق کرد. بی‌تردید فقدان او، ضایعه‌ای سنگین برای جامعه فرهنگی و رسانه‌ای استان ایلام و همکاران اوست.

آیین ترحیم این هنرمند، امروز چهارشنبه در مسجد امام علی (ع) فرهنگیان شهر ایلام برگزار می‌شود.

همچنین مراسم تشییع و تدفین این هنرمند متعهد، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ امروز در روستای «قلعه‌جوق» شهرستان ملکشاهی برگزار خواهد شد.

کد خبر 2789721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha