پرونده قصاص در ارومیه با رضایت اولیای دم مختومه شد

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت:با تلاش‌های مدیر زندان مرکزی ارومیه و مددکاران یک فقره پرونده قصاص با گذشت اولیای‌دم به صلح و سازش ختم شد.

به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی گفت: در حالی که همه شرایط برای اجرای حکم قصاص نفس محکوم فراهم بود با تلاش‌های مدیر زندان مرکزی ارومیه و مددکاران، اولیای دم از حق خود گذشته و به محکوم علیه حیاتی نو دادند.

او افزود: در این پرونده که حکم قصاص نفس قاتل صادر و در دیوان عالی کشور هم قطعی و استیذان قصاص نفس هم انجام شده بود، با مساعی و تلاش‌های رئیس زندان مرکزی ارومیه نهایتاً اولیای دم از حق خود گذشتند و فرصت دوباره زندگی به محکوم علیه بخشیدند.

عتباتی با اشاره به اینکه این یازدهمین پرونده قتل عمد استان است که به سازش ختم شده ادامه داد: عمل به فرمایشات قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام در ایجاد صلح و سازش بین مردم به اندازه‌ای ارزشمند است که خداوند متعال اجر ثواب اخروی آن را خود تقبل فرموده است.

