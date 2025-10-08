توسعه حمل و نقل ریلی، راهبردی ضروری برای آینده کردستان است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در نشست بررسی امکان سنجی توسعه حمل و نقل در محور ریلی سنندج – همدان، گفت: اتصال کردستان به شبکه ریلی کشور فرصتی ارزشمند برای تنوع بخشی به مدهای حمل ونقل است.

وی با اشاره به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی پروژه راه آهن سنندج – همدان، افزود: بخشی از اهداف اولیه آن هنوز تحقق نیافته و ظرفیت این مسیر به طور کامل استفاده نمی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان اظهار کرد: افق ۲۰ ساله بهره برداری از این خط، حمل سالانه یک میلیون تن بار و جابه جایی ۷۰۰ هزار مسافر است؛ هرچند استقبال عمومی فراتر از پیش بینی ها بوده است.

حبیبی با بیان اینکه حمل ریلی غلات و گندم آغاز شده اما به بهره برداری کامل نرسیده است، ادامه داد: توسعه ریلی و اتصال آن به مرز باشماق از برنامه های جدی استان است.

وی با اشاره به پرریسک بودن جاده های استان، یادآور شد: افزایش استفاده از حمل ونقل ریلی موجب کاهش تردد خودروهای سنگین، تصادفات، مصرف سوخت و هزینه های نگهداری جاده ها می شود، اما باید به معیشت رانندگان نیز توجه شود تا توسعه به صورت متوازن پیش رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان بیان کرد: بهره گیری راهبردی از سیستم ریلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید زمینه حضور بخش خصوصی در این بخش فراهم شود تا سهم حمل ونقل بار افزایش یابد.

حبیبی طرح گردشگری قشلاق – گریزه، دهکده سلامت و بندر خشک را ۳ پروژه کلان دولت چهاردهم در کردستان دانست و خواستار تشکیل اداره کل راه آهن استان و توجه به بومی گزینی در استخدام ها شد تا اشتغال و بهره وری افزایش یابد.

در پایان سعید ابراهیم نژاد، مدیرکل راه آهن غرب کشور از راه اندازی قریب الوقوع مسیر ریلی سنندج – مشهد و برگزاری آزمون استخدامی با جذب ۲۴ نفر از استان کردستان خبر داد.