پیش بینی برداشت ۶۰ تن پسته در شهرستان سیروان

به گزارش خبرگزاری کردپرس، حشمت عزیزان با اعلام آغاز برداشت این محصول، اظهار داشت: در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در کل استان ۱۸۲ هکتار است که بیش از ۴۰ هکتار از این باغات در شهرستان سیروان قرار دارد و ۴۱ بهره‌بردار به صورت مستقیم درگیر تولید این محصول هستند.

وی افزود: کل باغات این شهرستان ۳۸۶ هکتار را شامل می‌شود که با توجه به عملکرد باغات، پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰ تُن پسته از اراضی سیروان برداشت شود. وجود سه نوع پسته مرغوب شامل احمد آقایی، کله قوچی و اکبری ظرفیت این منطقه را دوچندان کرده است.

عزیزان تأکید کرد: این توسعه حدوداً ۱۰ ساله، توانسته است برای بیش از ۳۰ خانوار از ساکنان منطقه اشتغال پایدار ایجاد کند و منبع درآمد بسیار خوبی برای جوانان و اهالی منطقه باشد.

وی بیان کرد: با وجود برداشت رضایت‌بخش، بهره‌برداران سیروانی با یک مانع بزرگ روبرو هستند. این منطقه فاقد صنایع تبدیلی و فرآوری، از جمله کارخانه خشک‌کنی و مغزپسته است.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام بر لزوم رفع این چالش تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم نمودن بسترهای مناسب برای کاشت و حمایت‌های بیشتر دولت از بهره‌برداران، می‌تواند سیروان را به یکی از مناطق مهم تولید پسته در غرب کشور تبدیل کند.