به گزارش کردپرس، متن پیام رئیس حزب دمکرات کردستان به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده ومهربان

قیام ایلول برگی زرّین از جنبش رهایی‌بخش کردستان و بزرگترین قیام سراسری سیاسی و مسلحانه و مردمی کردستان است که مردم کرد را برمی‌انگیخت تا با قدرت و اعتماد به نفس به سوی هدفی نو و افقی وسیع گام بردارند و در نتیجه جنبش مردم کردستان مرحله‌ای بزرگ را پشت سر گذارد.

این قیام به رهبری بارزانی جاودان، برای اولین بار در تاریخ پایه‌ای محکم برای مبارزه مشترک مناطق مختلف کردستان و همه اقشار و جوامع کردستان ایجاد کرد. و این در راستای دفاع از جنبش برحق و حقوق مردم کردستان بود.

در شصت‌وچهارمین سالگرد قیام ایلول از همه کادرها و پیشمرگان و مبارزان که با مقاومت و شجاعت و خستگی‌ناپذیری تاریخ و افتخار برای ملت خود ثبت کردند، قدردانی می‌کنم.

در این مناسبت هزاران درود به روح شهدای قیام ایلول و همه شهدای راه آزادی کردستان می‌فرستیم.

مسعود بارزانی

۱۱ ایلول ۲۰۲۵