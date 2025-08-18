به گزارش کردپرس؛ نشست مشترک مدیرکل دامپزشکی استان و رئیس کل دادگستری کرمانشاه با هدف صیانت از سلامت جامعه و مقابله با تهدیدات حوزه بهداشت دام برگزار شد.
در این دیدار، سمیعیان مدیرکل دامپزشکی استان با تشریح مهمترین چالشها و مسائل حوزه دامپزشکی، به کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، برخورد با فعالیتهای غیرمجاز عرضه فرآوردههای دامی و ضرورت حمایت قانونی از مأموران دامپزشکی در اجرای وظایف قانونی اشاره کرد و خواستار همکاری دستگاه قضائی در این زمینه شد.
وی تأکید کرد: فعالیتهای غیرمجاز در حوزه عرضه فرآوردههای دامی، سلامت عمومی جامعه را تهدید میکند و مقابله با آن، نیازمند حمایت و پشتیبانی قانونی است تا مأموران دامپزشکی بتوانند با قاطعیت وظایف خود را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری کرمانشاه نیز در این نشست، با استقبال از طرح دغدغههای حوزه بهداشت عمومی، بر اهمیت حفظ سلامت مردم و ضرورت همکاری مشترک دستگاهها تأکید کرد و افزود: دستگاه قضائی استان آمادگی دارد در برخورد با متخلفان و حمایت از برنامههای پیشگیرانه دامپزشکی، همکاریهای لازم را انجام دهد.
وی خاطرنشان کرد: سلامت عمومی جامعه خط قرمز دستگاه قضائی است و هر اقدامی که منجر به ارتقای بهداشت و صیانت از جان و سلامت مردم شود، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
این نشست بهعنوان گامی مهم در جهت همافزایی و تعامل میان دستگاه قضائی و اداره کل دامپزشکی استان ارزیابی میشود؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای سطح بهداشت عمومی و پیشگیری از تهدیدات احتمالی در حوزه سلامت ایفا کند.
