واژگونی خودروی معدن در جاده زرەشوران ٦ نفر را مصدوم کرد

به گزارش کردپرس از اورژانس آذربایجان غربی، فرزین رضازاده، اظهار کرد: عصر یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، واژگونی یک دستگاه ون معدن در محور تکاب -جاده معدن زرهشوران به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس به محل اعزام و کارشناسان اورژانس در کوتاهترین زمان ممکن بر بالین مصدومان حاضر شدند.
رضازاده تصریح کرد: در این حادثه ٦نفر دچار مصدومیت شدند که همگی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدندو این حادثه مورد فوتی نداشت.
رئیس سازمان اورژانس آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت ایمنی در جادههای معدنی و روستایی، تاکید کرد: توجه به اصول ایمنی حملونقل و رعایت نکات فنی خودروها، میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از چنین حوادثی داشته باشد.
