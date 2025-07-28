محکومیت میلیاردی برای مالک ماینرهای غیرمجاز در ارومیه

به گزارش کردپرس، حسین نجف زاده در این باره گفت: پرونده نگهداری غیر مجاز ۵ دستگاه ماینر به همراه ۱۲ عدد کارت گرافیک به ارزش یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط تجهیزات کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی ماینرها محکوم کرد.



به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه ماموران شرکت برق شهرستان ارومیه ماینرهای کشف شده را در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.