به گزارش کرد پرس، «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که به همراه «مجید تختروانچی» معاون سیاسی این وزارتخانه ریاست هیات ایرانی در گفتوگوها با اروپا در استانبول را برعهده داشت، گزارشی از روند این گفتوگوها را بیان کرد.
غریبآبادی روز جمعه و در پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دکتر تختروانچی و من گفتوگویی جدی، صریح و مفصل با مدیران سیاسی سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا داشتیم.
دیپلمات ارشد ایرانی بیان کرد: آخرین تحولات مربوط به لغو تحریمها و موضوع هستهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او همچنین تصریح کرد: ضمن انتقاد جدی از مواضع آنها در مورد جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه مردم ما، مواضع اصولی خود، از جمله در مورد مکانیسم موسوم به اسنپ بک را توضیح دادیم. هر دو طرف با ایدههای مشخصی به جلسه آمدند که جنبههای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت.
غریبآبادی در پایان نوشت: توافق شد که رایزنیها در این مورد ادامه یابد.
