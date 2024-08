چهارمین جشنواره فیلم کُردی «مسکو» آثار نهایی بخش مسابقه را معرفی ‌کرد

به گزارش کرد پرس، در چهارمین جشنواره فیلم کُردی «مسکو»، 38 اثر شامل؛ در بخش «مسابقه فیلم‌های بلند»، 7 فیلم بلند سینمایی و 8 فیلم مستند بلند و همچنین در بخش «مسابقه فیلم‌های کوتاه»، 14 فیلم کوتاه داستانی و 9 فیلم کوتاه مستند، به بخش نهایی راه یافته‌اند و برای تصاحب جایزه «کریستال بلورین» این رویداد سینمایی با همدیگر به رقابت می‌پردازند.

جایزه اصلی این جشنواره، یک استایل کریستالی با خورشیدی طلایی است و این جایزه معتبر، در پنج بخش مختلف، از جمله؛ «بهترین فیلم داستانی»، «بهترین فیلم مستند»، «بهترین فیلم کوتاه داستانی»، «بهترین فیلم کوتاه مستند» و همچنین جایزه «مشارکت در سینمای کُردی» به برندگان اهدا می‌شود.

مسئولان برگزاری چهارمین جشنواره فیلم کُردی «مسکو» در بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند: «امسال، جشنواره فیلم کُردی «مسکو» Moscow بر گفت‌وگوی بین فرهنگی به طور کلی و همکاری با روسیه متمرکز است. این جشنواره در ادامه سنت‌ سال‌های گذشته، به عنوان بخشی از تبادل فرهنگی، بار دیگر فیلمسازان و دوستداران سینما را از سراسر جهان گردِهم می‌آورد تا شاهکارهای واقعی سینمای کُردی را به نمایش بگذارند. جغرافیای شرکت کنندگان بسیار متنوع است ـ برنامه‌ها شامل فیلم‌هایی از 12 کشور جهان، از جمله؛ عراق، ترکیه، ایران، فرانسه، سوریه، کانادا، هلند، بلژیک، دانمارک، اقلیم کردستان و ... است. تمرکز جداگانه بر روی فیلم‌هایی در مورد ایزدی‌ها و دین باستانی بین‌النهرین آنها است. این در مفهوم بصری جشنواره نیز منعکس شده است: نماد اصلی پوستر امسال، پرِ طاووس است که نمادی قدرتمند برای مردم کُرد، به ویژه در زمینه ایزیدیسم، دین اجدادی باستانی همه کُردها است. بر اهمیت حفظ و رواج فرهنگ کُردی از طریق سینما تأکید می‌کند. پس زمینه یاسی یادآور روسری‌هایی است که به طور سنتی زنان کُرد بر سر خود می‌گذارند. این عنصر، بر ارتباط با فرهنگ و سنت‌های منتقل‌شده از نسلی به نسل دیگر تأکید دارد.»

در ادامه این بیانیه مطبوعاتی آمده است: بخش مسابقه «فیلم‌های بلند» شامل؛ فیلم تجربی «موصل، خانه من است» Mosul, My Home که یک تور پیاده‌روی از خرابه‌های موصل در تلاش برای کشف عواقب پس از جنگ و همچنین انرژی شهر و ساکنان چند ملیتی آن است. درام «خوشبختی گذرا» Transient Happiness که آسیب‌پذیری یک قهرمان را به تصویر می‌کشد. درام تاریخی «1988» بر اساس وقایع واقعی و روایتگر ماجرای بمباران شیمیایی در اوج جنگ عراق و ایران در شهر مرزی حلبچه است. حماسه غم‌انگیز «اسب» Horse درباره تلاش‌های قهرمان برای بازگشت به خانه خود پس از سقوط رژیم صدام حسین و درام ورزشی «مسیِ بغداد» Baghdad Messi در مورد این‌که چگونه یک پسر ده ساله با آسیب جدی، اشتیاق خاموش‌نشدنی به فوتبال را در عراق جنگ‌زده تجربه می‌کند. همچنین «مهسا خندید» Mahsa Laughed درباره مهاجرت به عنوان راهی برای رهایی از مشکلات اجتماعی و مذهبی و «روز بخیر» Good Day نیز داستان تلاش بازیگران تئاتر کردستانی برای اجرای مجدد نمایشی که 25 سال پیش توقیف شده بود، در این برنامه حضور دارند.

در بخش دیگری از این بیانیه مطبوعاتی آمده است: بخش مسابقه «فیلم‌های بلند مستند» نیز شامل فیلم‌هایی است که به حوزه‌های مختلف زندگی کُردها می‌پردازد. به ویژه، این برنامه شامل؛ فیلم «دختران خورشید» Daughters of the Sun است که داستان آن در مورد تلاش زنان و دختران ایزدی برای بازسازی زندگی خود است که توسط داعش به بردگی جنسی گرفته ‌شده بودند. فیلم «قتل عام در صحرا» Desert Massacre به حمله رژیم بعث به روستای «دوکان» اختصاص دارد و فیلم «برای عدالت» For Justice از تلاش‌های روزانه یک مادر برای آزادی پسر محکوم خود از زندان می‌گوید.

علاوه بر این، این مسابقه شامل فیلم «امیدهایی از درخت» Hopes from the Tree است که قهرمان آن برای افرادی که دست و پای خود را از دست داده‌اند پروتزهای چوبی می‌سازد. «خنیاگران کوه‌های مقدس» Minstrels of the Sacred Mountains سفر یک نوازنده از طریق تاریخ و اسطوره‌های ساز عرفانی و باستانی تنبور است. زندگینامه «مصطفی پاشا یامولکی، مبارز عدالت» Mustafa Pasha Yamulki the Fighter for Justice درباره زندگی یک افسر نظامی کُرد است که در سال‌های 1920-1919 به ریاست دادگاه عثمانی در کشور ترکیه منصوب شد. «پرتره یک پناهنده» Portrait of a Refugee درباره یک فعال مدنی ـ سیاسی کُرد که برای آزادی میهن خود مجبور به فداکاری‌های زیادی شد و «رودخانه غمگین» Sorrowful River درباره یکی از مشهورترین خوانندگان کردستان که برای آزادی میهن خود با هنرش سال‌ها مبارزه کرده است.

در بخش پایانی این بیانیه مطبوعاتی آمده است: «مسابقه «فیلم‌های کوتاه» شامل؛ 14 فیلم از کشورهای ایران، ترکیه، عراق، سوریه و کانادا است. اینها درام‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین فیلم‌هایی هستند که به مسائل خشونت، اعدام و بیان تراژدی از طریق هنر می‌پردازند. مسابقه «فیلم‌های مستند کوتاه» شامل؛ 9 پروژه از کشورهای عراق، ترکیه، ایران و فرانسه است. بسیاری از فیلم‌های مستند کوتاه و بلند به مشکلات زنان و خشونت علیه آنها و همچنین آثاری با موضوع‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کردستان را شامل می‌شوند.»

آثار نهایی راه‌یافته به بخش «مسابقه فیلم‌های بلند» و همچنین بخش «مسابقه فیلم‌های کوتاه» در چهارمین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو»، عبارتند از:

بخش مسابقه «فیلم‌های بلند داستانی»:

1. «موصل، خانه من» Mosul, My Home به کارگردانی «عدالت گرمیانی» از اقلیم کردستان عراق

2. «خوشبختی گذرا» Transient Happiness به کارگردانی «سینا محمد» از اقلیم کردستان عراق

3. «1988» به کارگردانی «هژوان زندی» از اقلیم کردستان عراق

4. «روز بخیر» Good Day به کارگردانی «اوزکان کوچک» Ozkan Kuchuk از کردستان ترکیه

5. «اسب» Horse به کارگردانی «مهدی احمدی» از کردستان ایران

6. «مهسا خندید» Mahsa Laughed به کارگردانی «مهران شیری» از کردستان ایران

7. «مسیِ بغداد» Baghdad Messi به کارگردانی «سهیم عمر خلیفه» از کشورهای عراق و بلژیک

بخش مسابقه «فیلم‌های مستند بلند»:

1. «امیدهای از درخت» Hopes from the Tree به کارگردانی «حیدر دمیرتاش» از کشور عراق

2. «مصطفی پاشا یامولکی مبارز عدالت» Mustafa Pasha Yamulki the Fighter for Justice به کارگردانی مشترک «هورن غریب» و «هردی قادر ابراهیم» از اقلیم کردستان عراق

3. «دختران خورشید» Daughters of the Sun به کارگردانی «ریبر دوسکی»Reber Doski از کشور هلند

4. «پرتره یک پناهنده» Portrait of a Refugee به کارگردانی «پژمان مکاری» از کشور دانمارک

5. «برای عدالت» For Justice به کارگردانی «الیف ایگیت» از کشور ترکیه

6. «رودخانه غمگین» Sorrowful River به کارگردانی «زانا نوزاد محمود» از اقلیم کردستان

7. «خنیاگران کوه‌های مقدس» Minstrels of the Sacred Mountains به کارگردانی «فرید الهامی» از ایران

8. «قتل عام صحرا» Desert Massacre به کارگردانی «نه‌به‌ز احمد» از اقلیم کردستان

بخش مسابقه «فیلم‌های کوتاه مستند»:

1. «حبیب الله» Habibullah به کارگردانی «عدنان زندی» از کردستان ایران

2. «لیلی لی» Lili Li به کارگردانی «محمود چکموکی احمد» از کشور فرانسه

3. «سرزمین زنان مدفون» Land of Buried Women به کارگردانی «رکات حمه توفیق» از کشور عراق

4. «نجار» The Carpenter به کارگردانی «خلیل زهراگرد» از کشور ایران

5. «زن» Afrat به کارگردانی «میکائیل رحمانی» از کردستان ایران

6. «آنها روی زمین ...» Those on Earth… به کارگردانی «هارون یل» Harun Yel از کشور ترکیه

7. «نسیم کوهستان» Mountain Breeze به کارگردانی «محمد فرج‌زاده» از کردستان ایران

8. «زنان از ناکجاآباد» Women from Nowhere به کارگردانی «بلند علی عزیز» از کشور عراق

9. «ستاره روی مرز» Star on the Border به کارگردانی «بریوان ساروخان» از کردستان ترکیه

بخش مسابقه «فیلم‌های کوتاه داستانی»:

1. «رهایی» Liberation به کارگردانی مشترک «میلاد مجیدآبادی» و «پدرام همایون‌نژاد» از کشور ایران

2. «تاپو» Tapo به کارگردانی «محمد درویشی» از کشور ایران

3. «مهاجرت» Migration به کارگردانی «سرکوت نیکدل» از کردستان ایران

4. «سیب» Apple به کارگردانی «مهمت آکاروک»Mehmet Akaruk از کشور ترکیه

5. «صدای رستاخیز» The Resurrected Voice به کارگردانی «فریا یونسی» از اقلیم کردستان

6. «سورا» Sura به کارگردانی «اوینار مولایی» از کردستان ایران

7. «تریوت» Trivet به کارگردانی مشترک «عبدالرحیم کارابولوت» و «محسون سلایر» از کشور ترکیه

8. «چوپان» The Shepherd به کارگردانی «سرحت نریمان» از اقلیم کردستان عراق

9. «رؤیا» The Dream به کارگردانی «سامان حسین‌پور» از کردستان ایران

10. سایه» Shadow به کارگردانی «محدین مامو ارسلان» و «محمود خلیل چکمکی» از کشور سوریه

11. «سال» Sal به کارگردانی «سیروان تخت فیروزه» از کشور کانادا

12. «عذاب» Agony به کارگردانی «برهان احمدی» و «لیلا باغپیرا» از کردستان ایران

13. «رقص برای آزادی» Dance for Freedom به کارگردانی «سالم صلواتی» از کردستان ایران

14. «کلام آخر» The Last Word به کارگردان «محمد کمیل محمود» از کشور عراق.

چهارمین دوره جشنواره فیلم کُردی «مسکو» MKFF به ریاست «کَرَم گردن‌زری» Kerem Gerdenzeri، با مدیریت خانم «گولیزر گردن‌زری» Gulizer Gerdenzeri ـ «اینا تدژووا» Inna Tedzhoeva، با هدف انعکاس فرهنگ، تاریخ و حفظ هویت ملی و زبان مادری کُردها و زندگی مدرن این ملت و همچنین با نمایش آثاری در بخش‌ رقابتی «فیلم‌های بلند سینمایی»، بخش‌ رقابتی «فیلم‌های مستند»، بخش‌ رقابتی «فیلم‌های کوتاه»، بخش غیررقابتی «شب سینمای کُردی»، بخش «اکران بهترین فیلم‌های روسی» و نمایشگاه فرهنگی و هنری؛ از روزهای 28 شهریور ماه جاری تا یکم مهر ماه امسال (18 تا 22 سپتامبر 2024) در شهر مسکو در کشور فدراسیون روسیه برگزار می‌شود.