آغاز عملیات اجرایی طرح فیبر نوری در شهر پاوه

به گزارش کردپرس؛ علیرضا حیدری در نشست با اصحاب رسانه شهرستان پاوه با اعلام این خبر که عملیات اجرایی طرح فیبر نوری در شهر پاوه آغاز شده است گفت ؛ به گفته مسئولان شرکت مخابرات شهرستان پاوه این عملیات تا ۴ الی ۵ ماه آینده به اتمام می‌رسد و شهر پاوه از فیبر نوری بهرمند می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته کل شهرستان پاوه صاحب فیبر نوری خواهد شد.

گفتنی است فیبر نوری یا (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که در آن به جای تمام یا بخشی از کابل مسی، از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد؛ بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند؛ در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

اما در مدل (Fiber To The Building) FTTB، کابل فیبر نوری به ساختمان می‌رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی (معمولا VDSL) تحویل داده می‌شود و در مدل (Fiber To The Cabinet) FTTC، فیبر نوری به نزدیک‌ترین کافو به کاربر (در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر) ارائه داده می‌شود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری‌های DSL (نظیر VDSL) به شبکه متصل می‌شود.