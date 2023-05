«منصور جهانی» منتقد آسیایی بهترین فیلم های جشنواره کن را انتخاب کرد

به گزارش کردپرس، در یادداشتی که توسط «کریستین بلوولت» مدیر اجرایی وب سایت معتبر و تخصصی سینمایی «اندی وایر» در کشور آمریکا با تیتر «بهترین فیلم های جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ از نظر ۶۰ منتقد» به رشته تحریر در آمده، نوشته است: درست مانند سال گذشته، منتقدان با فیلمی که نخل طلا را دریافت کرد؛ اختلاف نظر دارند. نه این که علاقه زیادی به «آناتومی یک سقوط» ساخته «ژوستن تریه» وجود داشته باشد، اما برنده نخل طلا در نظرسنجی که «اندی وایر» برای منتقدان از سراسر جهان ارسال کرد، در صدر دسته بندی متفاوتی قرار گرفت. این بار، ۶۰ داور و روزنامه نگار از پنج قاره جهان حضور داشتند.

تقریباً نیمی از ۶۰ نفر، به درام «منطقه مورد علاقه» اقتباس آزاد «جاناتان گلیزر» از رمان «مارتین آمیس» رأی دادند: ۲۹ نفر از منتقدان، به آن رأی دادند تا بهترین فیلم شود. این اختلاف با هیئت داوران بخش رقابتی اصلی جشنواره کن است که به «منطقه مورد علاقه» برای جایزه بزرگ رأی دادند و «آناتومی یک سقوط» نخل طلا را گرفت. عنوان دوم بهترین فیلم که توسط منتقدان انتخاب شد، تنها شش رأی دریافت کرد که نشان دهنده شدت شور و شوق برای فیلم «گلیزر» است. عنوان دوم «برگ های افتاده» ساخته «آکی کوریسماکی» بود که «آناتومی یک سقوط» با به دست آوردن پنج رأی، سوم شد.

«قاتلان ماه کامل» و «اشتیاق دودن بوفانت» به جمع ۵ فیلم برتر رسیدند و حتی در فهرست بهترین کارگردانی قرار گرفتند.

چنین واگرایی غیرمعمول نیست؛ فیلم سینمایی «نزدیک» ساخته «لوکاس دونت» و فیلم سینمایی «تصمیم جدایی» ساخته «پارک چان ووک» در فهرست بهترین فیلم های منتقدان، در سال گذشته قرار گرفتند و نخل طلای آن سال، چهارم شد.

«آناتومی یک سقوط» مطمئناً مورد توجه منتقدان ما قرار گرفت و در نظرسنجی بهترین فیلم نامه ما در صدر قرار گرفت. این کاملاً آشکار است؛ «آناتومی یک سقوط» که به خاطر نوشتن فیلمنامه، مورد تحسین قرار گرفت، ۱۸ رأی از ۶۰ رأی بهترین فیلم نامه را به دست آورد. از سوی دیگر، «منطقه مورد علاقه» تنها یک رأی از ۶۰ رأی بهترین فیلم نامه را به دست آورد و به این مقوله نزدیک نشد.

به نظر می رسد منتقدان ما می توانند قدردانی خود از نوشتن عالی را از دیگر ویژگی های رسمی یک فیلم با دقت فراوانی جدا کنند؛ «می دسامبر» و «هیولا» در رده بهترین فیلم نامه قرار گرفتند، اما فقط «می دسامبر» در فهرست دیگری ظاهر شد.

از سوی دیگر، «گلیزر» با اختلافی کاملاً متفاوت، بار دیگر برای بهترین کارگردانی فیلم، مقام اول را از آن خود کرد. در این بخش، فیلم سینمایی «منطقه مورد علاقه» به کارگردانی «جاناتان گلیزر» ۱۹ رأی از ۶۰ رأی ممکن را به خود اختصاص داد و فیلم سینمایی «قاتلان ماه کامل» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی» با شش رأی مقام دوم را از آن خود کرد.

در جایگاه سوم بهترین کارگردانی هم، سه فیلم به طور مشترک این مقام را از آن خود کردند، از جمله «La Chimera» به کارگردانی «آلیس رورواکر»، «می دسامبر» به کارگردانی «تاد هینز» و «اشتیاق دودن بوفانت» ساخته «تران آن هانگ».

برای نخستین بار، وب سایت آمریکایی «اندی وایر» از منتقدان خواست تا بهترین فیلم اول هفتاد و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم «کن» را نیز انتخاب کنند. دو فیلم به طور مشترک هر کدام ۱۱ رأی به دست آوردند، از جمله؛ فیلم «بانل و آداما» ساخته «راماتا تولای سی» و فیلم «چگونه رابطه داشته باشیم» ساخته «مولی مانینگ واکر».

نتایج کامل نظرسنجی وب سایت «اندی وایر» منتقدان پنج قاره جهان را در زیر مشاهده کنید:

بهترین فیلم:

۱ـ «منطقه مورد علاقه» The Zone of Interest به کارگردانی «جاناتان گلیزر» Jonathan Glazer

۲ ـ برگ های افتاده» Fallen Leaves به کارگردانی «آکی کائوریسماکی» Aki Kaurismaki

۳ ـ «آناتومی یک سقوط» Anatomy of a Fall به کارگردانی «ژوستن تریه» Justine Triet

۴ ـ «قاتلان ماه کامل» Killers of the Flower Moon به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی» Martin Scorsese

۵ ـ «اشتیاق دودن بوفانت» The Pot au Feu به کارگردانی «تران آن هونگ» Tran Anh Hung

بهترین فیلم نامه:

۱ ـ «آناتومی یک سقوط» نوشته «ژوستن تریه» و «آرتور هراری» Arthur Harari

۲ ـ «می دسامبر» May December نوشته «سامی برچ»Samy Burch و «الکس مکانیک» Alex Mechanik

۳ ـ «هیولا» Monster نوشته «یوجی ساکاموتو» Yuji Sakamoto

بهترین کارگردانی فیلم:

۱ ـ «منطقه مورد علاقه» به کارگردانی «جاناتان گلیزر»

۲ ـ «قاتلان ماه کامل» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»

۳ ـ «کایمر» La Chimera به کارگردانی «آلیس رورواکر» Alice Rohrwacher

۳ ـ «می دسامبر» May December به کارگردانی «تاد هینز» Todd Haynes

۳ ـ «اشتیاق دودن بوفانت» به کارگردانی «تران آن هونگ»

بهترین فیلم اول:

«بانل و آداما» Banel and Adama به کارگردانی «راماتا تولای سی» Ramata-Toulaye Sy

«چگونه رابطه داشته باشیم» How to Have Sex به کارگردانی «مولی مانینگ واکر» Molly Manning Walker.