اقلیم کردستان ماه گذشته روزانه ۱۸۸ هزار بشکه نفت صادر کرده است

به گزارش کردپرس، شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) اعلام کرد که در ماه گذشته میلادی، اقلیم کردستان ۵ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۴۸۶ بشکه نفت صادر کرده است؛ که میانگین صادرات روزانه آن ۱۸۸ هزار و ۲۲۱ بشکه بوده است.
به گزارش این شرکت، بیشترین میزان صادرات روزانه نفت اقلیم کردستان در ماه گذشته مربوط به نهم ماه بوده که طی آن یک میلیون و ۳۱ هزار و ۴۴۵ بشکه نفت توسط نفتکش «پولیگوس» بارگیری شده است.
بر اساس جزئیات ارائهشده، میزان صادرات نفت اقلیم کردستان در روزهای مختلف ماه گذشته به این ترتیب بوده است:
۳م ماه؛ ۶۴۷ هزار بشکه،
۶م ماه؛ ۳۳۱ هزار و ۲۴ بشکه،
۹م ماه؛ یک میلیون و ۳۱ هزار و ۴۴۵ بشکه،
۱۳م ماه؛ ۶۰۱ هزار و ۸۲۳ بشکه،
۱۶م ماه؛ ۵۷۸ هزار و ۳۹۸ بشکه،
۲۰م ماه؛ یک میلیون و ۲۷ هزار و ۱۱۹ بشکه،
۲۴م ماه؛ ۶۰۸ هزار و ۶۸۰ بشکه،
و در روز ۳۰م ماه نیز یک میلیون و ۳۶۵ بشکه نفت صادر شده است.
در همین ماه، از میادین مرکزی بصره ۶۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۱۹۲ بشکه نفت خام صادر شده که میانگین روزانه آن ۲ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۵۵۵ بشکه بوده است.
همچنین از نفت سنگین بصره ۳۸ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۹۱۴ بشکه نفت صادر شده که معادل روزانه یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۱۰ بشکه است.
بر این اساس، مجموع صادرات نفت عراق در ماه گذشته (با احتساب اقلیم کردستان) ۱۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۹۷۰ بشکه بوده است.
