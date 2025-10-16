مراکز درمانی تامین اجتماعی کردستان با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند

به گزارش کرد پرس، شیرزاد قادرپور اقدم در نشست هم اندیشی مشترک با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، مدیران تأمین اجتماعی و درمان و نمایندگان کانون های بازنشستگان و تشکل های کارگری، گفت: کمبود پزشک متخصص باعث کندی روند درمان شده و تلاش ما بر جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی و ارتقای تجهیزات درمانی متمرکز است.

وی افزود: تأمین داروهای حیاتی، در دستور کار برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: پیگیری مطالبات رفاهی، درمانی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان از اولویت های اصلی وزارت کار است.

برهان صلواتی با تأکید بر لزوم تقویت تعامل بین مدیران دستگاه های تابعه وزارت کار با کانون های بازنشستگان و تشکل های کارگری، ادامه داد: این تعاملات هدفمند و علمی، زمینه ساز رفع و حل مطالبات به حق کارگران و بازنشستگان خواهد شد و به ارتقای کیفیت خدمات منجر می شود.

وی یادآور شد: انتظارات جامعه هدف کاملا به حق است و ما با جدیت از طریق وزارتخانه در پی رفع مشکلات موجود و ارتقاء سطح خدمات رفاهی، درمانی و بیمه ای هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به بهره برداری کامل از مجموعه ورزشی رفاهی کارگران سنندج، بیان کرد: با اجرای طرح ها و سرمایه گذاری های پیش رو، امیدواریم بتوانیم بخشی از دغدغه های بازنشستگان و جامعه کارگری را برطرف کرده و گام هایی مؤثر برای تأمین رفاه نسبی این عزیزان برداریم.

سیدصلاح قریشی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به اهداف سازمانی مدیران، گفت: هدف اصلی ما شناسایی و پیگیری مشکلات جامعه هدف است و اولویت های کاری شامل بیمه تکمیلی، تأمین دارو و بهبود خدمات درمانی است.