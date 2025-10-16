۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰

مراکز درمانی تامین اجتماعی کردستان با کمبود پزشک متخصص مواجه هستند

سرویس کردستان - مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان گفت: کمبود پزشک متخصص و نیروی انسانی یکی از چالش های اصلی مراکز درمانی تحت پوشش در این استان است.

به گزارش کرد پرس، شیرزاد قادرپور اقدم در نشست هم اندیشی مشترک با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، مدیران تأمین اجتماعی و درمان و نمایندگان کانون های بازنشستگان و تشکل های کارگری، گفت: کمبود پزشک متخصص باعث کندی روند درمان شده و تلاش ما بر جذب و نگهداشت نیروهای تخصصی و ارتقای تجهیزات درمانی متمرکز است.

وی افزود: تأمین داروهای حیاتی، در دستور کار برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست اظهار کرد: پیگیری مطالبات رفاهی، درمانی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان از اولویت های اصلی وزارت کار است.

برهان صلواتی با تأکید بر لزوم تقویت تعامل بین مدیران دستگاه های تابعه وزارت کار با کانون های بازنشستگان و تشکل های کارگری، ادامه داد: این تعاملات هدفمند و علمی، زمینه ساز رفع و حل مطالبات به حق کارگران و بازنشستگان خواهد شد و به ارتقای کیفیت خدمات منجر می شود.

وی یادآور شد: انتظارات جامعه هدف کاملا به  حق است و ما با جدیت از طریق وزارتخانه در پی رفع مشکلات موجود و ارتقاء سطح خدمات رفاهی، درمانی و بیمه ای هستیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با اشاره به بهره برداری کامل از مجموعه ورزشی رفاهی کارگران سنندج، بیان کرد: با اجرای طرح ها و سرمایه  گذاری  های پیش  رو، امیدواریم بتوانیم بخشی از دغدغه های بازنشستگان و جامعه کارگری را برطرف کرده و گام هایی مؤثر برای تأمین رفاه نسبی این عزیزان برداریم.

سیدصلاح قریشی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان کردستان نیز در این نشست با اشاره به اهداف سازمانی مدیران، گفت: هدف اصلی ما شناسایی و پیگیری مشکلات جامعه هدف است و اولویت های کاری شامل بیمه تکمیلی، تأمین دارو و بهبود خدمات درمانی است.

