خالد شوانی: اتحادیه میهنی کردستان خواهان شراکت واقعی در دولت اقلیم است

به گزارش کردپرس، سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ وزیر دادگستری عراق درخصوص تشکیل دولت جدید اقلیم کردستان گفت: «اتحادیه میهنی کردستان حاضر نیست تجربه‌های گذشته را دوباره تکرار کند.»

خالد شوانی در گفت‌وگویی با شبکه «العهد» تأکید کرد: «اتحادیه میهنی کردستان خواهان شراکت واقعی در دولت اقلیم است و نمی‌خواهد تجربه‌های گذشته تکرار شود.»

او افزود: «اگر وزارت داخله اقلیم و مشاوریت امنیت اقلیم را به ما ندهند، پس شراکت چگونه خواهد بود؟ همچنین اتحادیه میهنی با تعیین خطوط قرمز برای تشکیل دولت مخالف است.»

شوانی در ادامه به دیدار اخیر میان بافل طالبانی و مسعود بارزانی اشاره کرد و گفت که موضوع اصلی آن، تشکیل دولت جدید بوده است.

وزیر دادگستری عراق هشدار داد: «اگر خطوط قرمز ادامه پیدا کند، دولت اقلیم تشکیل نخواهد شد.» او همچنین گفت: «کاهش تعداد معاونان در اقلیم مسئله مهمی نیست.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که نزدیک به یک سال از برگزاری انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر سال گذشته می‌گذرد، اما تاکنون دولت جدید تشکیل نشده است.