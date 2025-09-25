به گزارش کردپرس، بیش از یک سال است که بر اساس تصمیم اعضای دفتر سیاسی و رهبری حزب دمکرات کردستان و وزیران این حزب در دولت، تماس و گفتوگو با شبکه روداو ممنوع شده است. روز چهارشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ نیز سخنگوی دولت اقلیم کردستان رسماً مانع حضور روداو در کنگره روزنامهنگاری شد.
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم، در پاسخ به خبرنگار کانال ۸ درباره علت عدم حضور نماینده روداو گفت: «وقتی روداو به سطحی برسد که احساس کنم تعهدات حرفهای دارد، شاید روزی اتفاق بیفتد که حتی شما هم در نشستهای ما نباشید.»
شبکه روداو در واکنش اعلام کرد که دعوتنامه رسمی برای حضور در کنگره دریافت کرده بود، اما زمانی که تیم آن به محل رسید، اجازه استفاده از میکروفون به آنها داده نشد.
مرکز مترو نیز در بیانیهای تأکید کرد که وظیفه سخنگو استفاده از جایگاهش برای تهدید و تبعیض نیست، بلکه نقش او انتقال شفاف اطلاعات به دور از جانبداری و تبعیض است.
رحمان غریب، رئیس مرکز مترو هم به روداو گفت: «اظهارات سخنگو غیرقانونی است. کار او این نیست که کنگره روزنامهنگاری را به صحنه نصیحت اخلاقی برای رسانهها تبدیل کند. این رفتارها مغایر با اصول دمکراسی، آزادی اطلاعات و روزنامهنگاری است.»
به نوشته سایت تحلیلی خبری دراو میدیا، ممنوعیت مصاحبه و گفتوگو با روداو از سوی حزب دمکرات به این دلیل اعمال شده که گزارشها و برنامههای روداو بارها کابینه نهم دولت اقلیم کردستان را مورد انتقاد قرار داده و این مسئله موجب خشم مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم، شده است.
