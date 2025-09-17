برخی رسانه ها مدعی از خروج نیروهای ترکیه از عفرین شدند

به گزارش کردپرس، مدیریت جدید عفرین اعلام کرد همه پایگاههای ارتش ترکیه در داخل شهر عفرین تخلیه شده و ساختمانها و تأسیسات به صاحبانشان بازگردانده میشود. با این حال، ترکیه همچنان چند پایگاه در روستاهای اطراف حفظ کرده است. منابع دیگر نیز خبر از تخلیه بخشی از مراکز امنیتی و اداری دادهاند، اما هنوز تأیید رسمی از سوی آنکارا یا رسانههای بزرگ بینالمللی وجود ندارد.
نیروهای نظامی ترکیه از داخل شهر عفرین عقبنشینی کرده و ساختمانها و تأسیسات خود را تخلیه کردند.
اداره جدید عفرین، وابسته به دولت جدید سوریه، روز سهشنبه 16 سپتامبر به شبکه رسانهای روداو اعلام کرد که تمامی پایگاههای ارتش ترکیه در داخل شهر عفرین تخلیه شدهاند.
یک منبع در اداره جدید عفرین به روداو گفت این مکانها به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد.
با این حال، ارتش ترکیه همچنان چند پایگاه نظامی در خارج از شهر عفرین در اختیار دارد. به گفته یک منبع روداو، این پایگاهها در ۳ تا ۴ روستا قرار دارند و این اقدام بخشی از روند بازتوزیع نیروهای ترکیه در کردستان سوریه و دیگر مناطق سوریه طبق توافقی است که با دولت جدید سوریه امضا کرده است.
پیش از عقبنشینی از عفرین، ترکیه تعدادی از مراکز نظامی، اطلاعاتی و اداری را در شهر در اختیار داشت که طی روزهای گذشته تخلیه شدند.
از جمله مکانهایی که تخلیه شدهاند، دو مدرسه «ازهر عفرین» و «فیصل قدور» هستند. مدرسه ازهر عفرین یک مدرسه خصوصی است که مالک آن عدنان رحیمه است و قرار است در روزهای آینده به او بازگردانده شود.
در اوایل سال ۲۰۱۸، ترکیه و گروههای مخالف سوری متحد آن به منطقه عفرین در کردستان سوریه حمله کردند و در ۱۸ مارس ۲۰۱8 شهر عفرین را به کنترل خود درآوردند.
گفتنی است، رسانههای منطقهای نیز گزارشهایی در این زمینه منتشر کردهاند. به نوشته مونتکارلو بینالمللی، ترکیه چند مقر حکومتی و اداری در عفرین و ناحیه جندیرس را تخلیه کرده و این اقدام بخشی از بازتوزیع نیروهایش در شمال سوریه عنوان شده است. همچنین پایگاه Syria 360 خبر داد که ترکیه علاوه بر مدارس، برخی ساختمانهای امنیتی و اداری در داخل شهر را نیز تخلیه کرده و آنها را به اداره جدید وابسته به دولت سوریه تحویل داده است.
با این حال، همه منابع بر سر خروج کامل نیروهای ترکیه از عفرین همنظر نیستند. وبسایت Xeber24 به نقل از منابع میدانی نوشت که هرچند تعدادی از ساختمانها تخلیه شدهاند، اما همه پایگاهها و مراکز هنوز واگذار نشده و بخشی از نیروهای ترکیه همچنان در برخی نقاط حضور دارند. با توجه به این روایتهای متفاوت به نظر می رسد که گرچه روندی از عقبنشینی و جابهجایی آغاز شده، اما ابعاد و نتایج نهایی آن همچنان نیازمند شفافیت و تأیید رسمی است.
