اردوغان: نه تنها از سوریه، بلکه از هیچ کدام از مسائل مربوط به آن چشم پوشی نمی کنیم

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مسیر بازگشت از سفر خود به چین با اشاره به اهمیت وحدت و یکپارچگی در سوریه، در سخنانی با بیان این که هیچ‌کس نمی‌تواند کردها و ترک‌ها را از یکدیگر جدا کند هشدار داد که که مختل کردن روند صلح مجازات سختی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور ترکیه،روز سه‌شنبه ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ در حین بازگشت از چین به یکی از خبرنگارانی که همیشه او را همراهی می کنند، گفت که عاقبت سختی در انتظار کسانی خواهد بود که می خواهند روند صلح را مختصل کنند.

او تأکید کرد که هیچ‌کس نمی‌تواند کردها و ترک‌ها را از یکدیگر جدا کند، همان‌طور که هیچ‌گاه ناخن و انگشت از یکدیگر جدا نمی‌شوند.

اردوغان در ادامه گفت: «ما می‌خواهیم همزیستی مسالمت‌آمیز و دائمی برای اقوام همسایه‌مان در سوریه فراهم کنیم و اهمیت وحدت و یکپارچگی را مورد تأکید قرار دهیم. رویدادهای اخیر نشانه‌هایی از ناامنی در سوریه را به ما نشان داده است که بیشترین تأثیر را بر ما دارد.»

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین هشدار داد و گفت: «ما نه تنها از سرزمین سوریه بلکه از هیچ‌یک از مسائل مربوط به آن چشم‌پوشی نخواهیم کرد.»

اردوغان با بیان این که در سوریه گروه های زیادی از افراد در معرض خطر هستند، افزود: «ما می‌خواهیم سوریه به عنوان یک ملت یکپارچه باقی بماند. احمد الشرع رئیس‌جمهور سوریه و دولت او در مقاطع حساس به ما مراجعه کرده اند. اما بسیاری از آن‌ها به ما بی‌اعتنایی می‌کنند، واضح است که این افراد چه کسانی هستند... تمام مردم سوریه باید بدون هیچ گونه تفکیکی میان عرب، کرد، ترکمن، نصرانی، سنی و مسیحی در کنار هم بایستند.»

او گفت: «هر کسی که سعی کند به روند صلح لطمه بزند، بهای آن را خواهد پرداخت. کردها در هر کجا زندگی کنند، برادران ما هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند ما را از هم جدا کند.»

اردوغان گفت که در تماس تلفنی با رئیس مجلس ترکیه از روند کمیسیون حل مسئله کُرد و روند صلح مطلع شده است.