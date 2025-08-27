شهرک صنعتی سقز در در حصار چالش ها و کم توجهی ها

به گزارش کرد پرس، شهرک صنعتی سقز با وجود ظرفیت‌های بالقوه صاحبان سرمایه و صنایع، نیروی انسانی خلاق و جوان و همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب (نزدیکی به بازارهای اقلیم کردستان و قرارگیری در مسیر ترانزیت)، هنوز با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از توسعه و شکوفایی آن شده‌اند.

بررسی های میدانی و گفتگو با برخی از مدیران، دست اندرکاران و کارکنان واحدهای صنعتی حاکی از افزایش و تعدد مشکلات شهرک صنعتی ناشی از عدم "اهتمام جدی، مسئولیت مداری و ریسک پذیری" برخی ادارات و نهادهای متولی، نبود برنامه جدی و هم افزایی برای حل مشکلات در این حوزه است.

مهمترین مشکلات این حوزره عبارتند از:

الف) مشکلات زیرساختی و انرژی

بحران برق:

شهرک صنعتی سقز در هفته‌های اخیر با قطعی‌های مکرر آب و برق روبه‌رو شده است؛ موضوعی که به گفته مدیران واحدهای تولیدی، باعث افت تولید، افزایش هزینه ها، خسارت‌های مالی و اختلال جدی در روند تولید به همراه داشته است.

براین اساس غیر از خاموشی ۵ – ۶ ساعته روزانه، بعضی روزهای هفته برق شهرک صنعتی قطع است و برخی روزها هم حق تولید نیست و در حالت عادی بین ۵۰ تا ۶۰ ساعت در هفته برق این شهرک قطع است (غیر از چند کارخانه صنایع غذایی که میزان قطعی آنان کمتر می باشد)؛ این در حالی است که میزان مصرف برق شهرک صنعتی سقز روزانه کمتر از ۵ مگاوات بوده و حجم بسیار کمی در برابر شهرهای صنعتی است.

استمرار ناترازی برق نه‌تنها تولید فعلی را فلج می‌کند، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری های آتی را هم تیره می‌سازد و به تشدید بیکاری و رکود اقتصادی دامن می‌زند.

قطعی آب:

شهرک صنعتی قهرآباد سقز با کمبود و حتی قطعی تمام وقت آب مواجه است و تاکنون اقدامی برای حل مشکل انجام نشده است.

براساس این خبر، از ۳ سال پیش مسئولین استانی و شهرستانی وعده حل مشکل را از طریق یک خط انتقالی از آب شرب داخل شهر را داده بودند که تاکنون اقدامی نشده است و چاه های آب شهرک تقریباَ خشک شده اند.

در جوار شهرک صنعتی، شرکت شهرک ها حدود ۲ هزار متر مربع زمین دارد که مدیران واحدها درخواست حفر یک چاه ضروری برای حل قسمتی از این بی آبی را با هزینه خود داده اند که هیچ کدام از مسئولان شهرستان و استانی تاکنون این پیشنهاد را نپذیرفته اند و حتی با کارشکنی امورآب مواجه شده در حالیکه به وفور چاه های متعدد برای خانه باغ حفر می شود.

ورودی خطرآفرین و نامناسب شهرک صنعتی:

ورودی شهرک صنعتی سقز به دلیل اینکه بر روی جاده سقز- بوکان قرار گرفته و فاقد زیرگذر و روگذر است برای تردد و برگشت به داخل شهر با خطرات زیادی مواجه بوده و تصادفات زیادی در این نقطه اتفاق می افتد و گاهاَ باید ده ها دقیقه متنظر بود تا در فرصتی مناسب در این محدود دور زد و به داخل شهر سقز بازگشت.



ب) مشکلات مالی، سرمایه‌گذاری

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش:

بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل سرمایه در گردش، تامین نقدینگی و دسترسی به تسهیلات بانکی مواجه‌اند.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام:

با وجود شرایط فوق، بوروکراسی حاکم بر بانک ها و ادارات به مانعی برای دریافت تسهیلات تبدیل شده است و تا این مشکل حل نشود امکان توسعه واحدها و ایجاد زنجیره های تولید در سقز غیرممکن است، همچنین ضمانت‌های سنگین بانکی، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده است.

ج) مشکلات ساختاری و اداری

عدم حمایت جهت نوسازی و ورود ماشین آلات پیشرفته:

توسعه واحدها و افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی نیازمند ورود تجهیزات و فناوری های مدرن و پیشرفته گاهاَ از خارج از کسور است اما صاحبان صنایع در این حوزه با سخت گیری های متعدد، بوروکراسی، عدم اختصاص سهمیه ارزی و فقدان حمایت و تسهیلگری مواجه هستند، در حالیکه دولت برای واردات بسیاری از موارد نه چندان ضروری (لوازم آرایشی، غذای حیوانات خانگی و...) سهمیه ارزی اختصاص و در ترخیص آنها کمتر مشکل وجود دارد.

عدم حمایت دولت و تسهیلگری جهت تامین مواد اولیه از مراکزی مانند پتروشیمی ها، مشکلات و بوروکراسی اداری فراروی صدور مجوزها و صادرات و واردات از معضلاتی است که بخش اقتصاد، تولید و تجارت منطقه با آن روبه روست و وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، نهادهای مرتبط دیگر مانند گمرک و استانداری ها اقدام موثری در این حوزه نداشته اند.

فقدان متولی و هماهنگی برای ساماندهی شهرک ها:

عدم هماهنگی دستگاه‌های مرتبط مانند: اداره صمت، شرکت شهرک‌های صنعتیف فرمانداری ها و سایر نهادها در ساماندهی و توسعه زیرساخت شهرک های صنعتی دیده می شود.

براساس مقررات موجود باید زیرساخت های آب، برق، گاز، تلفن، فیبرنوری، ساماندهی معابر توسط شرکت شهرک ها با همکاری نهادهای مرتبط انجام شود اما در سال های اخیر به دلیل کمبود اعتبارات، اقدامات و خدمات این حوزه تضعیف شده و خود واحدها باید شرکت خدماتی برای انجام نظافت، جمع آوری زباله و... تشکیل و حق شارژ بدهند، اسفالت معابر در حال تخریب است، فضای سبز خشک شده، تابلوها و راهنمای مسیرها ضعیف و غیریکنواخت است.

عدم حضور مسئولان ارشد برای بررسی مشکلات:

مشکلات فوق در حالی است که استاندار کردستان و مدیران استانی تاکنون بازدیدی از شهرک صنعتی سقز یا نشستی با سرمایه گذاران و مدیران واحدهای تولیدی سقز نداشته تا عمق این مشکلات و کمبودها را درک کنند و با دستورات لازم و همکاری و همگرایی با تولیدکنندگان جهت کاهش مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند.

پیشنهادات و لزوم اهتمام برای حل مشکلات

رفع مشکلات شهرک صنعتی سقز از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد. اشتغال‌زایی برای جوانان منطقه و کاهش بیکاری، افزایش تولید، ایجاد ظرفیت صادراتی و تجارتی در شهرستان و تحرک بخشیدن به کسب و کارهای مرتبط، تقویت اقتصاد و سرمایه گذاری شهرستان می شود.

لزوم تشکیل جلسه میدانی با حضور استاندار

پیشنهاد می شود جلسه یا میز خدمت بعدی با حضور استاندار کردستان، یکی از معاونین وزارت صمت، مدیران استانی بانک ها، مدیران کل مربوطه، اتاق بازرگانی و….در شهرک صنعتی سقز برگزار شود تا عمق مشکلات و نیازها مشخص شود و به نتیجه گرا بودن آن و حداقل حفظ وضعیت موجود امیدوار بود.

راهکارها

تحقق این هدف نیازمند توجه ویژه دولت و مسئولان محلی و مرکزی، اقدامات فوری در زمینه رفع ناترازی های انرژی (توسعه و تقویت شبکه برق و آب پایدار)، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، بهسازی جاده‌های دسترسی و ایجاد زیرگذر و روگذر در وردی شهرک صنعتی، تخصیص تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی با رویکری آسان و دیدگاه حمایتی، نوسازی ماشین‌آلات با ارائه وام‌های بلندمدت و سهمیه ارزی و تسریع و آسان کاری در ترخیص این کالاها است.