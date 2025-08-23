بە گزارش کردپرس بر اساس اطلاعات منتشرشده، تعدادی از افراد وابسته به نیروی «اژی امین» در درگیری هتل لالهزار حضور داشته و چند نفر از آنان نیز کشته شدهاند. منابع محلی میگویند خانواده یکی از کشتهشدگان شوکه شدهاند، چرا که نمیدانند پسرشان چرا در لالهزار بوده و چگونه جان خود را از دست داده است.
برخی رسانهها از جملە خبرگزاری شارپرس خبر دادهاند که شماری از نیروهای «اژی امین» از اربیل به سلیمانیه اعزام شده بودند و هنگام حضور در لالهزار نتوانستند منطقه را ترک کنند و در نهایت وارد رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی شدند. در نتیجه این درگیریها، سه نفر کشته شدند.
یکی از کشتهشدگان به نام مصطفی حاجی عبدالله وردی از اهالی رانیه معرفی شده است که در جریان حمله نیروهای امنیتی اتحادیه میهنی به هتل لالهزار جان خود را از دست داده.
یکی از نزدیکان او گفت: «چند ماهی بود که پسرمان به نیروی اژی امین پیوسته بود، اما تنها چهار روز پیش از حادثه لالهزار به بهانه تمرین به سلیمانیه برده شد. پس از دو روز، تلفن همراهش را از او گرفتند و تازه فهمیدیم کشته شده است».
به گفته این منبع، افزون بر مصطفی، فرد دیگری از همان نیرو بازداشت شدە و یک فرد دیگر نیز فرار کردە است.
خانواده مقتول تأکید میکنند: «هنوز پیکر پسرمان به ما تحویل داده نشده است و پس از دریافت جسد، پیگیری خواهیم کرد که چرا او در زمان درگیریها در لالهزار حضور داشته است».
اژی امین که در سال ۲۰۲۱ پس از رویدادهای ۸ ژوئیه از سوی بافل طالبانی به ریاست دستگاه اطلاعات اتحادیه میهنی منصوب شد، مدتی بعد از سمت خود کنار گذاشته شد و به اربیل رفت. با این حال، او همچنان به عنوان عضو شورای امنیت اقلیم باقی مانده و نیروی مسلحی در اختیار دارد.
