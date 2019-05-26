رئیس پارلمان عراق بر اهمیت تحقق ثبات و همزیستی در کرکوک تاکید کرد

به گزارش کردپرس به نقل از شفق نیوز، دفتر محمد حلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وی شامگاه شنبه در شهر بغداد از وصفی العاصی، رئیس جبهه متحد عربی در استان کرکوک در شمال این کشور استقبال کرده است.

بنا بر آن چه در این بیانیه آمده، حلبوسی و العاصی در دیدار خود اوضاع کنونی استان کرکوک را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر اهمیت بازگشت آوارگان به مناطق خود و تحقق ثبات و همزیستی میان قومیت های مختلف ساکن این استان مورد مناقشه تاکید کردند.

رئیس مجلس نمایندگان عراق در این دیدار همچنین لزوم وحدت برای رویارویی با خطر گروه تروریستی داعش و هسته های خفته آن، جلوگیری از بازگشت تروریسم پس از تحقق پیروزی و شکست آن با اتحاد و همبستگی، تلاش بیشتر در این زمینه، فعالیت در راستای حل و فصل تمامی مشکلات موجود، تسریع در فرآیند سازندگی و بازسازی و خدمت رسانی به شهروندان کرکوک را مورد تاکید قرار داد.