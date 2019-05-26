اعتصاب غذای فعالان سیاسی – مدنی کرد ترکیه پایان یافت

به گزارش کردپرس به نقل از روزنامه دیوار، اعتصاب غذاهایی که در اعتراض به حصر عبدالله اوجالان، رهبر دربند PKK از 8 نوامبر 2018 میلادی با اعتصاب غذای لیلا گوون، نماینده حکاری در پارلمان ترکیه از حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) آغاز و نزدیک به یک هزار فعال سیاسی – مدنی کرد ترکیه در زندان ها و بیرون از زندان های ترکیه به آن پیوسته بودند امروز بعد از نزدیک به 200 روز اعتصاب غذا با پیام عبدالله اوجالان و پذیرش آن از سوی اعتصاب کنندگان رسماً پایان یافت.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از تشکیلات HDP در دیاربکر زندانیان کرد که در این اعتصاب غذا شرکت کرده بودند در پی صدور پیام عبدالله اوجالان در بیانیه ای عنوان کرده اند: در چارچوب پیام عبدالله اوجالان، به اعتصاب غذاهایمان پایان می دهیم و بعد از این با اراده محکم و عزمی راسخ به همراهی با وی ادامه خواهیم داد.

در پی این بیانیه انتظار می رود لیلا گوون به همراه درسیم داغ، طیب تمل و مراد ساریساچ چهار تن از نمایندگان پارلمان ترکیه که در این اعتصاب غذاها حضور داشتند در ساعات آتی به بیمارستان منتقل شوند.

